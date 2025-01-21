Шестеро погибших при пожаре на курорте в Болу были гражданами Турции
Шестеро погибших при пожаре на горнолыжном курорте в турецком Болу были гражданами Турции. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая.
По словам главы ведомства, информация о пожаре в одном из отелей появилась в 03:27. Последствия возгорания сейчас устраняют 267 сотрудников различных государственных учреждений и организаций.
Министр пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Во вторник утром стало известно о шести жертвах пожара в отеле. Данных о погибших или пострадавших гражданах РФ в посольство России не поступали.
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