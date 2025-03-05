Шесть взрослых и ребенок пострадали при столкновении легковушек под Саратовом

Семь человек пострадали в дорожной аварии, которая произошла в Марксовском районе Саратовской области. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на данные начальника управления региональной безопасности Юрия Юрина.
На подъезде к райцентру столкнулись машины LADA и Nissan. На месте потребовалась помощь спасателей. Они деблокировали женщину из салона отечественной легковушки, после чего ее госпитализировали.
В больницу также доставили еще пять взрослых и ребенка — семилетнюю девочку. Организована проверка.
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