Шесть взрослых и ребенок пострадали при столкновении легковушек под Саратовом

Семь человек пострадали в дорожной аварии, которая произошла в Марксовском районе Саратовской области. Об этом сообщил телеканал « Саратов 24 » со ссылкой на данные начальника управления региональной безопасности Юрия Юрина.

На подъезде к райцентру столкнулись машины LADA и Nissan. На месте потребовалась помощь спасателей. Они деблокировали женщину из салона отечественной легковушки, после чего ее госпитализировали.

В больницу также доставили еще пять взрослых и ребенка — семилетнюю девочку. Организована проверка.