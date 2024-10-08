Шесть терактов произошло на Северном Кавказе с начала года

НАК: на Северном Кавказе с начала года предотвратили 23 теракта

С начала года на Северном Кавказе произошло шесть терактов, еще 23 удалось предотвратить. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

«Задержаны свыше 200 лиц, из которых больше половины — молодежь в возрасте до 35 лет. Пресечена деятельность пяти законспирированных ячеек, члены которых готовили теракты и вовлекали в противоправную деятельность местное население», — подчеркнули в НАК.

Директор ФСБ Александр Бортников обратил внимание, что на Кавказе реализуют целый комплекс мероприятий для борьбы с распространением идей терроризма и неонацизма среди молодежи, однако злоумышленники через мессенджеры продолжают провоцировать беспорядки.

В июне вооруженные боевики устроили стрельбу в Махачкале и Дербенте. Погибли 22 человека, среди которых — мирные жители и сотрудники правоохранительных органов. В Дагестане ввели режим КТО. К утру следующего дня силовики ликвидировали пятерых нападавших. Среди них были сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.