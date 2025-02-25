Шесть пожаров ликвидировали в Саратовской области за сутки

Спасатели потушили шесть пожаров в Саратовской области за прошедшие сутки. Об этом сообщил телеканал « Саратов 24 » со ссылкой на данные МЧС РФ по региону.

Так, в Вольске огонь охватил сушилку на двух квадратных метрах подсобки в гостинице. В ликвидации огня были задействованы шесть единиц техники.

Кроме того, в селе Марьевка Перелюбского района пламя распространилось на 30 квадратных метрах сарая, в Новоузенске — на восьми «квадратах» пристройки частного дома. В селе Сухой Карабулак Базарно-Карабулакского района загорелась машина ВАЗ-2114.