Шесть пожаров ликвидировали в Саратовской области за сутки

Спасатели потушили шесть пожаров в Саратовской области за прошедшие сутки. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на данные МЧС РФ по региону.
Так, в Вольске огонь охватил сушилку на двух квадратных метрах подсобки в гостинице. В ликвидации огня были задействованы шесть единиц техники.
Кроме того, в селе Марьевка Перелюбского района пламя распространилось на 30 квадратных метрах сарая, в Новоузенске — на восьми «квадратах» пристройки частного дома. В селе Сухой Карабулак Базарно-Карабулакского района загорелась машина ВАЗ-2114.
Свыше 300 выпускников университета «Дубна» получили работу в ОЭЗ за 3 года
Еще 2,2 тысячи датчиков контроля давления установили в котельных Подмосковья
Терапевт Пушкинской больницы Марина Дробот напомнила правила укрепления иммунитета
Юниоры хоккейного клуба из Одинцова приняли участие в турнире Pond Hockey
Бывший пионерлагерь «Юность» восстановят в Клину
Встреча администрации Одинцова с жителями прошла в Звенигороде
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте