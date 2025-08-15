Шесть пожаров ликвидировали в Нижегородской области за минувшие сутки

За последние сутки в Нижегородской области потушили шесть пожаров, один из которых унес жизнь человека. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
По информации ведомства, среди чрезвычайных ситуаций — два масштабных пожара в Перевозском округе и возгорания в Володарском, Городецком и Богородском округах.
Смертельное происшествие случилось в деревне Щербачиха Воскресенского округа, где загорелся жилой дом площадью 72 квадратных метра. В результате пожара погибла женщина. Специалисты устанавливают ее личность и выясняют все обстоятельства случившегося.
