Шесть человек стали жертвами пожаров в Выборгском районе Ленобласти

Пожары унесли жизни шести человек в минувшие выходные в Выборгском районе Ленинградской области. Стражи порядка возбудили уголовные дела о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Об этом сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на пресс-службу регионального СК.
По данным ведомства, 29 марта огонь охватил деревянный дом в поселке Поляны. В результате погибли трое мужчин и одна женщина.
Еще одно происшествие случилось в СНТ «Строитель». Предварительно, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем и создания условий для аварийной работы электросети. Возгорание стало причиной гибели 33-летней женщины и ее восьмилетней дочери.
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