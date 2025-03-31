Шесть человек стали жертвами пожаров в Выборгском районе Ленобласти

Пожары унесли жизни шести человек в минувшие выходные в Выборгском районе Ленинградской области. Стражи порядка возбудили уголовные дела о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Об этом сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на пресс-службу регионального СК.