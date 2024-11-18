Шесть человек пострадали в аварии с автобусом в Ленобласти

В Ленинградской области на трассе по дороге к Выборгу произошла авария с участием автобуса, в которой пострадали шесть человек. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
По предварительной информации, 54-летний водитель автобуса, который перевозил 18 пассажиров, не справился с управлением. Из-за этого транспортное средство занесло, и оно съехало в кювет и врезалось в бетонный блок.
В аварии пострадали шесть человек, им потребовалась медицинская помощь. По факту ДТП начали проверку.
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