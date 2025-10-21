Шесть человек эвакуировали из-за пожара в Центральном районе Петербурга

Утром во вторник, 21 октября, вспыхнул пожар в шестикомнатной квартире площадью 150 квадратных метров в Центральном районе Санкт-Петербурга. Огонь охватил межэтажные перекрытия в доме на 10-й Советской улице. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МЧС России.

По информации ведомства, из опасной зоны эвакуировали шесть человек. Возгорание удалось полностью ликвидировать в 07:01.

В тушении пожара принимали участие 20 спасателей и четыре единицы спецтехники. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.