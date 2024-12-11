Сеть игорных клубов ликвидировали в Казани
В Казани накрыли сеть подпольных игорных клубов и задержали его организатора. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на МВД региона.
Незаконные клубы работали по трем адресам с августа прошлого года. Посетители играли с помощью подключенных к интернету моноблоков.
При обысках из всех посещений изъяли 43 компьютера, записи, мобильные телефоны и 55 тысяч рублей наличными. Также задержали организатора, 39-летнего жителя Казани. Возбуждено уголовное дело.
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