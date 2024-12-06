Серийного насильника задержали спустя семь лет после совершения преступлений в Челябинской области

Правоохранители Челябинской области задержали обвиняемого в серии изнасилований благодаря установлению генотипа его родственника. Об этом пишет сайт Ura.ru со ссылкой на представителей региональной полиции.
Стражи порядка сообщили, что злоумышленника разыскивали с 2016 года. Он прятал лицо под балаклавой и напал на женщин. Некоторых жертв насильник ограбил.
В ходе допроса и предъявления доказательств фигурант признал вину в инкриминируемых преступлениях. По решению суда мужчину заключили под стражу на время предварительного следствия.
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