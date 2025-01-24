Семья спаслась в пожаре в Нижегородской области благодаря извещателю

В деревне Починки Вознесенского муниципального округа Нижегородской области произошел пожар в частном доме. Благодаря оперативному срабатыванию автоматического противопожарного датчика, семье из трех человек, включая маленького ребенка, удалось покинуть дом без получения травм. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».
Около трех часов ночи в доме возникло возгорание. Пробудившись от звуков тревоги, хозяйка увидела открытый огонь в ванной комнате, расположенной рядом с кухней. Она разбудила остальных членов семьи, и все благополучно выбрались наружу.
Предварительный осмотр показал, что возможной причиной пожара могла стать авария в электрической сети. Пламя уничтожило дом площадью 90 квадратных метров.
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