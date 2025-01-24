Семья спаслась в пожаре в Нижегородской области благодаря извещателю

В деревне Починки Вознесенского муниципального округа Нижегородской области произошел пожар в частном доме. Благодаря оперативному срабатыванию автоматического противопожарного датчика, семье из трех человек, включая маленького ребенка, удалось покинуть дом без получения травм. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

Около трех часов ночи в доме возникло возгорание. Пробудившись от звуков тревоги, хозяйка увидела открытый огонь в ванной комнате, расположенной рядом с кухней. Она разбудила остальных членов семьи, и все благополучно выбрались наружу.

Предварительный осмотр показал, что возможной причиной пожара могла стать авария в электрической сети. Пламя уничтожило дом площадью 90 квадратных метров.