Семья попала в смертельное ДТП на трассе в Курганской области

В Макушинском округе Курганской области утром 1 апреля произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом написал сайт Ura.ru .

Водитель Toyota Camry превысил скорость, в результате чего машина съехала в кювет. В аварии погибла пассажирка, а водитель и семилетний ребенок были доставлены в больницу с травмами.

Как сообщили в официальном релизе ГИБДД, авария произошла на 378-м километре трассы Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. На место происшествия прибыл начальник отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Макушинский» Михаил Гилев.

Полиция проводит проверку обстоятельств ДТП.