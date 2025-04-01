Семья попала в смертельное ДТП на трассе в Курганской области

В Макушинском округе Курганской области утром 1 апреля произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом написал сайт Ura.ru.
Водитель Toyota Camry превысил скорость, в результате чего машина съехала в кювет. В аварии погибла пассажирка, а водитель и семилетний ребенок были доставлены в больницу с травмами.
Как сообщили в официальном релизе ГИБДД, авария произошла на 378-м километре трассы Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. На место происшествия прибыл начальник отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Макушинский» Михаил Гилев.
Полиция проводит проверку обстоятельств ДТП.
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