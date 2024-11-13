Семья из четырех человек едва не погибла во время пожара в квартире в Приморском крае

Пожар в одной из квартир многоквартирного дома произошел накануне в Уссурийске. Об этом рассказал сайт vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморского края.

По предварительной версии, возгорание началось из-за неисправности холодильника. Прибывшие на место ЧП спасатели увидели пожар на площади 15 квадратных метров.

Огнеборцам пришлось вытаскивать четырех человек, которые застряли в заблокированной квартире. Среди них было двое детей. Семья спасалась от едкого дыма на балконе.