Семья из четырех человек едва не погибла во время пожара в квартире в Приморском крае
Пожар в одной из квартир многоквартирного дома произошел накануне в Уссурийске. Об этом рассказал сайт vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморского края.
По предварительной версии, возгорание началось из-за неисправности холодильника. Прибывшие на место ЧП спасатели увидели пожар на площади 15 квадратных метров.
Огнеборцам пришлось вытаскивать четырех человек, которые застряли в заблокированной квартире. Среди них было двое детей. Семья спасалась от едкого дыма на балконе.
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