Семилетнюю девочку и пенсионерку спасли из горящей квартиры в Ижевске

Девятиэтажный дом загорелся в Ижевске. Происшествие случилось во вторник, 1 апреля, на улице Татьяны Барамзиной. Об этом сайту izhlife.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

По информации ведомства, огонь охватил квартиру на четвертом этаже. Пожарные использовали специальные маски-самоспасатели, чтобы вывести на улицу семилетнюю девочку и 75-летнюю женщину.

В результате возгорания ребенок не пострадал, пенсионерку увезли в больницу. Всего было эвакуировано восемь человек.

Площадь пожара предварительно составила 50 квадратных метров. Сейчас специалисты выясняют причины случившегося.