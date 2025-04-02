Семилетнюю девочку и пенсионерку спасли из горящей квартиры в Ижевске

Девятиэтажный дом загорелся в Ижевске. Происшествие случилось во вторник, 1 апреля, на улице Татьяны Барамзиной. Об этом сайту izhlife.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.
По информации ведомства, огонь охватил квартиру на четвертом этаже. Пожарные использовали специальные маски-самоспасатели, чтобы вывести на улицу семилетнюю девочку и 75-летнюю женщину.
В результате возгорания ребенок не пострадал, пенсионерку увезли в больницу. Всего было эвакуировано восемь человек.
Площадь пожара предварительно составила 50 квадратных метров. Сейчас специалисты выясняют причины случившегося.
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