Семилетняя девочка пострадала при столкновении иномарок в Кировском районе Петербурга

Дорожная авария, в которой пострадал ребенок, произошла в Кировском районе Петербурга. Подробности сообщил « Питер ТВ » со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по городу.

Согласно данным ведомства, ДТП устроила 63-летняя автомобилистка на Volvo ХС60. Она не предоставила преимущество в движении Skoda Fabia, что привело к столкновению.

Травмы получила семилетняя пассажирка второй иномарки. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.