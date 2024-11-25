Семилетняя девочка пострадала при столкновении иномарок в Кировском районе Петербурга
Дорожная авария, в которой пострадал ребенок, произошла в Кировском районе Петербурга. Подробности сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по городу.
Согласно данным ведомства, ДТП устроила 63-летняя автомобилистка на Volvo ХС60. Она не предоставила преимущество в движении Skoda Fabia, что привело к столкновению.
Травмы получила семилетняя пассажирка второй иномарки. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.
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