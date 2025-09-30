Семейный конфликт со смертельным исходом произошел в Кировском районе Петербурга

В Кировском районе Санкт-Петербурга следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей. По версии следствия, 28 сентября вечером в квартире жилого дома на улице Солдата Корзуна была найдена 71-летняя женщина с проникающим ножом в области туловища. Пострадавшая была госпитализирована, но спустя время скончалась в больнице, написал сайт vecherka-spb.ru.