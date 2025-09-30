Семейный конфликт со смертельным исходом произошел в Кировском районе Петербурга
В Кировском районе Санкт-Петербурга следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей. По версии следствия, 28 сентября вечером в квартире жилого дома на улице Солдата Корзуна была найдена 71-летняя женщина с проникающим ножом в области туловища. Пострадавшая была госпитализирована, но спустя время скончалась в больнице, написал сайт vecherka-spb.ru.
На месте происшествия была задержана 33-летняя невестка убитой женщины, которая признана подозреваемой. Женщина дала признательные показания.
Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть женщины наступила в результате тяжелого ранения, полученного в результате атаки со стороны подозреваемой. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего судебного разбирательства.