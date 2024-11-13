Семь колесных пар сошли с рельсов после столкновения двух локомотивов в Челябинской области

Поезда едва не опрокинулись в результате столкновения двух локомотивов в городе Златоуст Челябинской области. По итогам происшествия с рельсов сошли семь колесных пар, пишет Ura.ru со ссылкой на представителей Уральской транспортной прокуратуры.
По информации надзорного ведомства, авария случилась на железнодорожном перегоне «Хребет — Уржумка». Обошлось без пострадавших.
Столкновение локомотивов не спровоцировало задержек в расписании движения пассажирских поездов. Сейчас транспортная прокуратура региона проводит проверку.
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