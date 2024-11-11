Семь бытовок горели рано утром в Петербурге
Рано утром в понедельник, 11 ноября, в Шушарах горели семь бытовок. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу.
Строения вспыхнули на Старорусском проспекте около 4:15. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров.
Силами 15 сотрудников МЧС и трех спецмашин пожар потушили в течение часа. Погибших и пострадавших в пожаре нет. По факту возгорания назначили проверку, специалисты выяснят его причину.
Руководитель ансамбля в Дмитрове стал лауреатом областного конкурса
Глава Чехова провел встречу с сотрудниками центра испытаний продукции
Дорожные камеры Подмосковья настроили распознавать непристегнутые ремни
Школы паллиативной помощи открыли в 25 округах Подмосковья
Тела двух человек нашли среди горящего мусора в Лефортове
Жители Дмитровского округа подали более 8,5 тысячи заявок на газификацию
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте