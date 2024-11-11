Семь бытовок горели рано утром в Петербурге

Рано утром в понедельник, 11 ноября, в Шушарах горели семь бытовок. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу.

Строения вспыхнули на Старорусском проспекте около 4:15. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров.

Силами 15 сотрудников МЧС и трех спецмашин пожар потушили в течение часа. Погибших и пострадавших в пожаре нет. По факту возгорания назначили проверку, специалисты выяснят его причину.