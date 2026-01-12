Семь аварий со смертельным исходом произошло в ХМАО на новогодних каникулах

В период новогодних праздников в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 36 дорожно-транспортных происшествий, семь из которых закончились трагически. В этих авариях погибли семь человек, еще 58 получили травмы различной степени тяжести, написало Ura.ru .

Одно из ДТП произошло на 30-м километре трассы «Сургут — Нижневартовск». Днем 5 января 29-летний водитель, управлявший автомобилем «ВАЗ», выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. Пассажир легкового автомобиля скончался до приезда медиков, водитель и два других пассажира получили травмы.

Еще одна авария с четырьмя погибшими случилась на 91-м километре той же трассы. Водитель Toyota Camry выехал на встречку и столкнулся с Toyota Land Cruiser. Все четверо пострадавших скончались до приезда скорой помощи, еще трое были госпитализированы.

Позже стало известно, что среди погибших была воспитатель детского сада из Лангепаса. Она вместе с мужем и сыном возвращалась домой и попала в аварию.