Сейсмологи зафиксировали землетрясение на Камчатке магнитудой 6,1
Сотрудники Камчатского филиала геофизической службы РАН зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 на глубине 27 километров. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».
Жители Петропавловска-Камчатского могли чувствовать подземные толчки. Эпицентр находился в 126 километрах от города.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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