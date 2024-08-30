Сейсмологи зафиксировали землетрясение на Камчатке магнитудой 6,1

Сотрудники Камчатского филиала геофизической службы РАН зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 на глубине 27 километров. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

Жители Петропавловска-Камчатского могли чувствовать подземные толчки. Эпицентр находился в 126 километрах от города.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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