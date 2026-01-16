Сбившего девочку водителя обязали выплатить компенсацию в размере 70 тысяч рублей на Ямале

Автомобилист сбил девочку на регулируемом пешеходном переходе в августе 2025 года в Надыме. В результате расследования уголовного дела виновника ДТП обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей и лишили водительского удостоверения. Об этом сайту URA.RU сообщили представители прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.
По информации надзорного ведомства, дорожное происшествие случилось на улице Зверева. Водитель не предоставил преимущество девочке, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате ребенок получил травмы.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте