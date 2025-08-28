Сауна спортклуба загорелась на Российском проспекте в Петербурге

Огонь охватил сауну на территории спортивного клуба в Невском районе Санкт-Петербурга. Происшествие случилось днем в среду, 27 августа, на Российском проспекте. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на представителей городского ГУ МЧС России.

По данным ведомства, сигнал о возгорании поступил в службу спасения в 15:15. В здании спортивного клуба загорелась сауна на площади три квадратных метра. Пожарные справились с огнем к 15:44.

По предварительной информации, пострадавших нет. Для ликвидации возгорания привлекли 15 сотрудников МЧС и три единицы специальной техники. Обстоятельства и причины случившегося установят эксперты.