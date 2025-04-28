Сайт Izhlife: два гаража и дровяник сгорели в Удмуртии

Неосторожная сварка стала причиной пожара в деревне Какмож Вавожского района. Об этом Izhlife сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Сгорели два гаража и дровяник, но жилой дом удалось спасти.

Огонь распространился на площади 204 квадратных метра. Дознаватель Дмитрий рассказал, что последствия могли быть серьезнее: в гараже были горюче-смазочные материалы и несколько 50-литровых газовых баллонов.

Хозяин и местные жители эвакуировали их до приезда пожарных. Пострадавших нет.