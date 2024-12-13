С начала года число погибших на трассах в Красноярском крае достигло 270 человек
С начала года на трассах в Красноярского края погибли 270 человек. Об этом сообщил сайт prmira.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.
Большая часть смертельных аварий присходила из-за выезда машин на полосу встречного движения при обгоне. С начала года в ДТП на трассах региона пострадали 3,4 тысячи человек.
Отмечается, что аварий в этом году стало больше, потому что на автодорогах увеличилось число грузового транспорта.
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