С января 2024 года в Перми зафиксировали 250 ДТП с участием пешеходов

Сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 250 дорожно-транспортных происшествий на территории Перми с начала 2024 года. Об этом пишет сайт properm.ru со ссылкой на представителей ГАИ региона.

Полицейские сообщили, что жертвами этих аварий стали 18 человек, еще 247 получили травмы различной степени тяжести. За последние дни в административном центре Пермского края под колеса автомобилей попали 17 местных жителей.

В четверг, 31 октября, сотрудники ведомства побеседовали с пешеходами и водителями в целях профилактики нарушений. Мероприятие называлось «Внимание пешеход».