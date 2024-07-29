RT: водитель КамАЗа, столкнувшегося с поездом в Волгоградской области, раньше был предпринимателем

Согласно предварительной информации, за рулем КамАЗа, который спровоцировал аварию с поездом в Волгоградской области, находился 43-летний Асламбек Усматов. Ранее мужчина занимался грузоперевозками. Об этом сообщил RT.

Мужчина жил в Котельниковском районе. По данным RT, до 2019 года Усматов бы индивидуальным предпринимателем, основным направлением бизнеса которого была грузоперевозка на самосвалах. Ранее он трудился в качестве сторожа, водителя-экспедитора и механика.

Также стало известно, что Усматов являлся клиентом микрофинансовых организаций и значится должником в базе Федеральной службы судебных приставов.

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