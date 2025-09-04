Роструд начал проверку по факту ДТП с «газелью» в Нижегородской области

Государственная инспекция труда Нижегородской области начала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, зафиксированного 2 сентября в Балахнинском районе. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Авария произошла на дороге Красный Мыс — Гнилицкие Дворики. По предварительным данным, водитель «газели» столкнулся с машиной Mazda при попытке повернуть налево. В результате пострадали пять человек, включая предполагаемого виновника ДТП.

Специалистам предстоит определить, связано ли происшествие с с исполнением служебных обязанностей и попадает ли оно под категорию несчастного случая на производстве.