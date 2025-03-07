Ростовчанина задержали за незаконное производство 28 тысяч литров спирта

Правоохранители задержали жителя Ростовской области по делу о нелегальном производстве спиртного. Об этом сообщила RostovGazeta.ru со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, дома у мужчины обнаружили около 28 тысяч литров алкоголя. Кроме того, были изъяты пустая тара, бутылки и акцизные марки. Возбуждено уголовное дело.