Ростовчанина задержали за незаконное производство 28 тысяч литров спирта
Правоохранители задержали жителя Ростовской области по делу о нелегальном производстве спиртного. Об этом сообщила RostovGazeta.ru со ссылкой на УФСБ по региону.
По данным ведомства, дома у мужчины обнаружили около 28 тысяч литров алкоголя. Кроме того, были изъяты пустая тара, бутылки и акцизные марки. Возбуждено уголовное дело.
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