Рост случаев поджогов полей зафиксировали в Ставропольском крае

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе прямой линии во вторник, 15 июля, сообщил о случаях умышленных поджогов на сельскохозяйственных полях. На сегодняшний день зафиксировано свыше 1,3 тысячи гектар пострадавших земель, что значительно превышает прошлогодний показатель в 830 гектаров, написал сайт newstracker.ru.