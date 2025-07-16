Рост случаев поджогов полей зафиксировали в Ставропольском крае

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе прямой линии во вторник, 15 июля, сообщил о случаях умышленных поджогов на сельскохозяйственных полях. На сегодняшний день зафиксировано свыше 1,3 тысячи гектар пострадавших земель, что значительно превышает прошлогодний показатель в 830 гектаров, написал сайт newstracker.ru.
По словам главы региона, примерно 40% пожаров являются следствием намеренных действий злоумышленников, расцениваемых как диверсии. Владимиров пообещал провести тщательное расследование всех эпизодов и наказать виновных в соответствии с действующим законодательством.
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