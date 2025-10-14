Российский пауэрлифтер ударил ребенка в турецком отеле

Российский пауэрлифтер Алексей Колпаков попал в скандал с якобы избиением 12-летнего подростка в турецком отеле во время семейного отдыха. О нападении на мальчика сообщил Telegram-канал «112» .

По данным канала, в минувшую субботу в пятизвездочном отеле Турции спортсмен якобы нанес ребенку несколько ударов в область печени после того, как мальчик перепутал лежак и искал свой мяч в сумке Колпакова.

Родители пострадавшего рассказали, что Колпаков подошел к школьнику и нанес удары ему в печень. Они также заявили, что пауэрлифтер находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сразу после случившегося родители обратились за медицинской помощью в местное медучреждение. Повторное обследование они планируют провести уже в России для официальной фиксации всех травм.

По словам отца подростка, он до сих пор жалуется на сильные боли. Семья намерена добиваться привлечения пауэрлифтера к ответственности.

