Lenta.ru: российский наркорынок заполнил дешевый и более опасный аналог мефедрона

На российском рынке запрещенных веществ все чаще встречается клефедрон. Этот наркотик является аналогом мефедрона, однако он опаснее и проще в производстве. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на источники в даркнете.
По их информации, клефедрон синтезируется гораздо меньшим количеством этапов в сравнении с изготовлением мефедрона. Кроме того, приобрести для него прекурсоры в несколько раз проще. Сделать это можно в том же Китае.
На сегодняшний день реальная доля мефедрона, который изымается правоохранителями, составляет всего 10-15%. Остальная реализуемая часть наркотика чаще всего является клефедроном. Он более токсичен за счет наличия атома хлора в соединении.
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