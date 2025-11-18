Россиянке не дали пройти таможню в турецком аэропорту из-за зажатого во рту паспорта

Baza: в Аланье россиянка зажала паспорт в зубах и не прошла таможню

Туристка из Мурманска не смогла пройти таможенный контроль в турецком аэропорту из-за зажатого в зубах паспорта. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Девушка застряла на пункте контроля в Аланье. С собой она везла много сумок, пакетов и чемодан. Когда у россиянки упала на пол рубашка, она машинально зажала документ в зубах и подняла вещь.

Сотрудник таможни, когда подошла очередь туристки, отказал ей в прохождении процедуры. Аналогично поступили и на другом пункте пропуска.

После изучения видеозаписи специалисты побеседовали с россиянкой и предупредили ее о последствиях за осквернение государственного символа. Что было с девушкой дальше, неизвестно.

В начале ноября в Краснодаре полиция заинтересовалась женщиной, которая сорвала российский флаг и выкинула его в мусорку.