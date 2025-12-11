Россиянин привез с Мальдив «сувенир» в виде живой личинки в ноге

После отдыха на Мальдивах россиянин обнаружил необычный «сувенир»: он почувствовал странное шевеление и боль в ноге. Об этом сообщило Ura.ru .

Врачи диагностировали у путешественника паразитарную инфекцию. Под кожей обнаружили живую личинку. По данным медиков, заражение могло произойти на пляже.

Специалисты провели несколько надрезов в предполагаемых местах нахождения паразита, но извлечь его целиком не удалось. Продолжение операции могло представлять опасность из-за риска повреждения сосудов и нервов, поэтому было принято решение уничтожить личинку медикаментозно.