Россиянам рассказали, что ответственность за протечку батареи должен нести собственник жилья

Зима с ее резкими температурными колебаниями создает дополнительную нагрузку на отопительные системы и повышает вероятность аварий, таких как протечки и прорывы труб. Эксперты разъяснили сайту Vse42.ru , какие шаги следует предпринять в случае возникновения подобных ситуаций и кто отвечает за ликвидацию их последствий.

При обнаружении протечки необходимо незамедлительно связаться с аварийной службой управляющей компании и, если есть возможность, перекрыть водоснабжение. Ответственность управляющей компании включает прорыв на стояке отопления, протечку на трубе до первого запорного крана и неисправность самого запорного крана.

Собственник квартиры несет ответственность за протечку в батарее (радиаторе) и повреждение трубы или соединения после запорного крана.

Аварийная бригада управляющей компании обязана прибыть на место и бесплатно локализовать аварию. Устранение течи внутри квартиры, включая замену радиатора или труб, проводится за счет владельца жилья, сообщает министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

Эксперты подчеркнули, что своевременное обращение в аварийную службу поможет уменьшить ущерб.