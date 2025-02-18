Рюкзак нашли под мостом. Маленький мальчик пропал у тверской реки

Маленький мальчик пропал по пути из школы домой в Твери. Его происки продолжаются уже четвертые сутки, сообщила пресс-служба тверской прокуратуры в официальном Telegram-канале.
Правоохранители установили, что 11-летний мальчик исчез еще 13 февраля 2025 года. Он вышел из школы в обеденное время. На первом этапе поисков волонтеры и сотрудники МЧС обнаружили рюкзак несовершеннолетнего.
Портфель лежал под мостом у реки Тьмака. Других следов малолетнего пока не нашли.
Работу правоохранительных органов по установлению обстоятельств исчезновения ребенка взял на контроль прокурор Пролетарского района Твери Олег Рузаев.
Ранее мальчик в Челябинске почувствовал себя плохо, ушел с урока и пропал.
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