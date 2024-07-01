Ревнивый подросток из Нижегородской области ударил знакомого ножом в живот
Правоохранители задержали в городе Кулебаки 16-летнего подростка. Его подозревают в нападении на знакомого. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Нижегородской области.
Согласно данным ведомства, между агрессором и другим юношей произошел конфликт на почве ревности. В ходе ссоры задержанный ударил приятеля ножом в живот.
Пострадавшему потребовалась госпитализация. Возбуждено уголовное дело.
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