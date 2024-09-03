Рецидивистку и ее знакомого отправили в колонию за попытку убить собутыльника в Удмуртии

Суд в Удмуртии вынес приговор двум жителям Якшур-Бодьинского района, обвиняемым в покушении на убийство. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций Удмуртии.

Установлено, что в марте 2024 года 39-летняя женщина и ее 32-летний знакомый поссорились с собутыльником. В ходе конфликта злоумышленники несколько раз ударили оппонента ножом.

Медикам удалось спасти пострадавшего. Фигурантке, которая уже привлекалась к уголовной ответственности, назначили восемь лет и четыре месяца колонии общего режима. Второй преступник проведет девять лет в колонии строгого режима.