Рецидивиста задержали в Волгограде по подозрению в серии краж
Правоохранители задержали в Волгограде 40-летнего местного жителя, подозреваемого в серии краж. Возбуждено уголовное дело, сообщил сайт «Новости Волгограда» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.
По предварительным данным, злоумышленник разбивал стеклянные двери торговых павильонов и проникал внутрь. Впоследствии он забирал деньги и другие ценные вещи.
Выяснилось, что фигурант уже имеет судимость за аналогичное преступление. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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