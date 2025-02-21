Рецидивиста задержали в Волгограде по подозрению в серии краж

Правоохранители задержали в Волгограде 40-летнего местного жителя, подозреваемого в серии краж. Возбуждено уголовное дело, сообщил сайт « Новости Волгограда » со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

По предварительным данным, злоумышленник разбивал стеклянные двери торговых павильонов и проникал внутрь. Впоследствии он забирал деньги и другие ценные вещи.

Выяснилось, что фигурант уже имеет судимость за аналогичное преступление. Решается вопрос об избрании меры пресечения.