Рецидивиста задержали в Нижегородской области за серию краж из супермаркета

В Дзержинске сотрудники полиции раскрыли серию краж из сетевого магазина на улице Новомосковской. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно данным ведомства, подозреваемый в течение нескольких дней взламывал автоматические двери магазина и похищал дорогие алкогольные напитки и деликатесы, включая икру.
Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого вора. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 39-летний местный житель. Мужчину задержали на месте, он признался в содеянном и рассказал, что часть похищенного уже успел продать. Оставшиеся товары вернули владельцу торговой точки.
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