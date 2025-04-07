Рецидивиста задержали в Нижегородской области за серию краж из супермаркета

В Дзержинске сотрудники полиции раскрыли серию краж из сетевого магазина на улице Новомосковской. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно данным ведомства, подозреваемый в течение нескольких дней взламывал автоматические двери магазина и похищал дорогие алкогольные напитки и деликатесы, включая икру.

Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого вора. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 39-летний местный житель. Мужчину задержали на месте, он признался в содеянном и рассказал, что часть похищенного уже успел продать. Оставшиеся товары вернули владельцу торговой точки.