Рецидивиста задержали по делу об ограблении велосипедиста в Ленобласти

Правоохранители задержали в Выборге 27-летнего местного жителя, подозреваемого в краже. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на данные ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
К правоохранителям поступила информация о похищенном велосипеде около дома на Сайменском шоссе. По словам заявителя, он остановился у компании незнакомцев, с которыми начал распивать алкоголь. Во время общения один из них избил потерпевшего, отобрал мобильный телефон и велосипед, после чего вся компания скрылась. Ущерб составил 48 тысяч рублей.
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