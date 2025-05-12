Рецидивиста задержали по делу об ограблении велосипедиста в Ленобласти

Правоохранители задержали в Выборге 27-летнего местного жителя, подозреваемого в краже. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, сообщил « Питер ТВ » со ссылкой на данные ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям поступила информация о похищенном велосипеде около дома на Сайменском шоссе. По словам заявителя, он остановился у компании незнакомцев, с которыми начал распивать алкоголь. Во время общения один из них избил потерпевшего, отобрал мобильный телефон и велосипед, после чего вся компания скрылась. Ущерб составил 48 тысяч рублей.