Рецидивист за два месяца на свободе в Тюмени успел наворовать на 250 тысяч рублей

Правоохранители задержали 29-летнего жителя Тюмени по подозрению в серии хищений. Мужчина вышел из мест лишения свободы в декабре 2024 года, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, за два месяца на свободе фигурант совершил более 20 краж. Он выносил из магазинов видеокарты, портативные колонки, одежду, продукты. Ущерб оценили в более чем 250 тысяч рублей.

Возбуждено несколько уголовных дел. Мужчине, ранее судимому за имущественные преступления, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.