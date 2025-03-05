Рецидивист за два месяца на свободе в Тюмени успел наворовать на 250 тысяч рублей

Правоохранители задержали 29-летнего жителя Тюмени по подозрению в серии хищений. Мужчина вышел из мест лишения свободы в декабре 2024 года, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, за два месяца на свободе фигурант совершил более 20 краж. Он выносил из магазинов видеокарты, портативные колонки, одежду, продукты. Ущерб оценили в более чем 250 тысяч рублей.
Возбуждено несколько уголовных дел. Мужчине, ранее судимому за имущественные преступления, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Подмосковье приняло участие в форуме «Малая Родина — Сила России»
Правила противопожарной безопасности на сельхозземелях напомнили в Подмосковье
Подмосковные строители восстановят еще один дом в Мариуполе
Волонтеры провели мастер-класс для пациентов онкодиспансера в Подмосковье
В «Зарядье» открылась выставка в честь 95-летия художника Глазунова
Более 47 тысяч счетчиков электричества обновили в Подмосковье в 2024 году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте