Рецидивист из Перми устроил дебош в магазине, желая справиться с алкоголизмом

Правоохранители задержали ранее судимого жителя Перми по делу о дебоше в магазине. Таким образом мужчина хотел завязать с пьянством, сообщил Properm.ru со ссылкой на пресс-службу суда.
Установлено, что рецидивист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил на экстренный номер 112 и угрожал устроить беспорядки в алкомаркете. Мужчина надеялся, что его передадут в спецприемник, где он сможет бросить пить.
Впоследствии фигурант действительно отправился в магазин, где начал громить полки. При задержании мужчина ударил одного из сотрудников Росгвардии. Злоумышленнику назначили наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 10% заработной платы.
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