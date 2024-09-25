Рецидивист из Перми попал под статью за кражу 1,3 тысячи рублей у школьника

Правоохранители задержали в Перми 48-летнего рецидивиста, подозреваемого в грабеже. Об этом сообщил Properm.ru со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД РФ.
Согласно данным ведомства, мужчина украл деньги у 10-летнего мальчика. По поручению матери ребенок пытался положить деньги на карту через банкомат, но столкнулся с трудностями. Тогда школьник обратился за помощью к незнакомцу, который впоследствии забрал наличку и сбежал.
Сумма ущерба составила 1,3 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело. Похищенные деньги изъяли и вернули потерпевшей.
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