Рецидивист из Пензенской области стал фигурантом дела об истязании пожилых родителей
Уголовное дело возбудили в отношении 44-летнего жителя Пензенской области. Его заподозрили в истязании пожилых родителей. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на данные полиции.
Преступление было совершено в Лунинском районе. По предварительным данным, фигурант в течение длительного времени избивал 77-летнего отца и мать.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Расследование продолжается.
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