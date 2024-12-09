Рецидивист из Пензенской области стал фигурантом дела об истязании пожилых родителей

Уголовное дело возбудили в отношении 44-летнего жителя Пензенской области. Его заподозрили в истязании пожилых родителей. Об этом сообщила « Пенза-пресс » со ссылкой на данные полиции.

Преступление было совершено в Лунинском районе. По предварительным данным, фигурант в течение длительного времени избивал 77-летнего отца и мать.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Расследование продолжается.