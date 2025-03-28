Рецидивист из Кузбасса зарезал пьяного гостя и стал фигурантом уголовного дела

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Кемеровской области, подозреваемого в убийстве товарища. Об этом сообщил сайт Vse42.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Согласно данным ведомства, фигурант, распивая спиртное в своей квартире, поссорился с собутыльником. Агрессор схватил нож и несколько раз ударил оппонента.

Пострадавший скончался на месте. Выяснилось, что нападавший уже имеет судимость. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.