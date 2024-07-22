Рецидивист из Челябинска получил 14 лет колонии за убийство сожительницы в магазине
Тракторозаводской райсуд Челябинска вынес приговор рецидивисту, обвиняемому в убийстве. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу инстанции.
Установлено, что вооруженный ножом фигурант напал на сожительницу в магазине продуктов. Пострадавшую госпитализировали, однако медики не смогли спасти пациентку.
Злоумышленнику назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы. Срок он проведет в колонии строгого режима.
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