Рецидивист из Челябинска получил 14 лет колонии за убийство сожительницы в магазине

Тракторозаводской райсуд Челябинска вынес приговор рецидивисту, обвиняемому в убийстве. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Установлено, что вооруженный ножом фигурант напал на сожительницу в магазине продуктов. Пострадавшую госпитализировали, однако медики не смогли спасти пациентку.

Злоумышленнику назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы. Срок он проведет в колонии строгого режима.

Неравный бой. У кого больше шансов стать президентом США в 2024 году?

Подавать на безнадежно больных. Чем грозят токсичная благотворительность и фармлоббисты

«Сорвалось с тормозов». Почему Байден вышел из президентской гонки

Байден — все! Что это значит для России?

Харрис не потянет. Байдена сделают козлом отпущения и выдвинут другого демократа

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте