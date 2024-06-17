Ребенок пострадал в ДТП с грузовиком под Ростовом-на-Дону

Микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем на трассе М-4 «Дон» в Каменском районе Ростовской области. В результате аварии пострадал ребенок, сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.

По предварительным данным, водитель за рулем Volkswagen Transporter не справился с управлением и врезался в грузовую фуру ГАЗ-2834, которая стояла на обочине. Иномарка протаранила грузовой отсек и перевернулась.

Отмечается, что различные травмы в ДТП получила трехлетняя девочка, ее доставили в больницу.

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