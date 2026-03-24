Ребенок оказался в больнице после квартирного пожара в Перми
В Перми произошел пожар в квартире жилого дома на улице Беляева. Сотрудники МЧС обнаружили ребенка без сознания в диване, сообщило Ura.ru со ссылкой на МЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, ребенок, прятавшийся в мебели, находился без сознания. Ему потребовалась экстренная госпитализация. Состояние юного пациента оценивают как тяжелое.
В тушении огня участвовали 33 человека личного состава и девять единиц техники. Из здания были эвакуированы 22 жильца.
