Ребенок на самокате попал под колеса машины в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде лишенный прав 21-летний водитель наехал на четырехлетнего ребенка, который ехал на самокате в сопровождении мамы. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru.
ДТП произошло во вторник, 1 апреля, около пяти часов вечера во дворе одного из домов на улице Даргомыжского в Ленинском районе Нижнего Новгорода.
Пострадавшего малыша госпитализировали с травмами в детскую областную больницу. О его состоянии не сообщается.
Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
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