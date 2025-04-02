Ребенок на самокате попал под колеса машины в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде лишенный прав 21-летний водитель наехал на четырехлетнего ребенка, который ехал на самокате в сопровождении мамы. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru .

ДТП произошло во вторник, 1 апреля, около пяти часов вечера во дворе одного из домов на улице Даргомыжского в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Пострадавшего малыша госпитализировали с травмами в детскую областную больницу. О его состоянии не сообщается.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.