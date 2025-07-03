Ребенок и 17 взрослых утонули в водоемах Тюменской области с начала сезона

За последние пять лет на водных объектах Тюменской области погибли 197 человек, в том числе 37 детей. Жертвами текущего сезона уже стали 18 человек, среди них — один ребенок. Об этом сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального ГУ МЧС России Илья Лемзяков. Его слова привел сайт nashgorod.ru.
По данным спасателя, большая часть трагических случаев связана с нарушением правил безопасности на воде. В частности, люди купаются в водоемах, находясь в состоянии алкогольного опьянения, или рыбачат без спасательных жилетов, а также оставляют детей в воде без присмотра.
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