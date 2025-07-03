Ребенок и 17 взрослых утонули в водоемах Тюменской области с начала сезона

За последние пять лет на водных объектах Тюменской области погибли 197 человек, в том числе 37 детей. Жертвами текущего сезона уже стали 18 человек, среди них — один ребенок. Об этом сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального ГУ МЧС России Илья Лемзяков. Его слова привел сайт nashgorod.ru .

По данным спасателя, большая часть трагических случаев связана с нарушением правил безопасности на воде. В частности, люди купаются в водоемах, находясь в состоянии алкогольного опьянения, или рыбачат без спасательных жилетов, а также оставляют детей в воде без присмотра.

Сейчас эксперты ведут поиски тела 15-летнего школьника, который накануне утонул на озере Оброчное.